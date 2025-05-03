İskenderun’da fuhuş operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan evleri kullandıkları belirlenen 2 kişi, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:24

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İskenderun'da fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, para karşılığı fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde yürüttükleri çalışmalar sonucu, günübirlik kiralanan adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, G.E. ve A.E.K. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü. G.E. ve A.E.K. hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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