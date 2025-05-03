Otomobil kamyonun altına girdi: Sürücü ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. Genç sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:32

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İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi yakınlarındaki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Adil H. (31) idaresindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Muhammed Can, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü Adil H. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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