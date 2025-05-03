Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü 4 yaralı

Bafra'da Vadipark çalışanlarını taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 7 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 25 yaşındaki Merve Turhal hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:21

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Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, içinde 5 kişinin bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu genç bir kadın hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde yolunda gerçekleşti. Yusuf Emre A. (25) idaresindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Derbent Barajı kenarındaki Vadipark'ta çalışan personeli taşırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 7 metrelik şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan 25 yaşındaki Merve Turhal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Yusuf Emre A. ile yolcular Kubilay S. (20), Nesmina K. (19) ve Müge K. (25) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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