Adıyaman’da feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:17

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Adıyaman'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Mehmet Sefa A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet E. yönetimindeki 44 KB 030 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki 02 AFK 725 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Mehmet E. ve Mehmet K. ile araçta bulunan Mehmet Sefa A. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Sefa A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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