Karaman’da feci kaza: 6 yaşındaki selin hayatını kaybetti

Sokakta oyun oynarken yere düşen 6 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan küçük Selin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 04:38

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Karaman'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynarken yere düşen 6 yaşındaki Selin Güneş'in üzerinden otomobil geçti. Küçük çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Karaman'ın Hamidiye Mahallesi 373. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta arkadaşlarıyla top oynayan 6 yaşındaki Selin Güneş, aniden yere düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, küçük çocuğun üzerinden geçti. Sürücü olay yerinden ayrılırken, çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan küçük Selin'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Selin Güneş kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüyü güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti. 19 yaşındaki sürücü R.K.U., Yunus Emre Polis Merkezi'ne götürülürken, ifadesinde çocuğun üzerinden geçtiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi.

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