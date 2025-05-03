Çanakkale'de tefecilik operasyonu! 7 zanlı tutuklandı

Çanakkale merkezli Balıkesir ve Tekirdağ'da 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:52

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale'de 8, Balıkesir'de 2, Tekirdağ'da da 3 olmak üzere 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 478 çek ve senet, 68 bin 585 lira para, 30 defter, 12 cep telefonu, 10 çek defteri, 8 bilgisayar, 6 hard disk, 4 çeyrek altın, 20 gram altın ve suçta kullanıldığı değerlendirilen evrak ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 9 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.