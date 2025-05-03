Hatay’da hapis cezasıyla aranan 2 kişi tutuklandı
Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, silahla tehdit ve rüşvet verme suçlarından hakkında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde hapis cezasıyla aranan 2 kişiyi yakalayarak tutuklanmalarını sağladı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dörtyol ilçesinde, silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan H.Ü., ve İskenderun ilçesinde, rüşvet verme suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.C.S., gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargılama sonucu tutuklanan H.Ü. ve E.C.S., cezaevine gönderildi.