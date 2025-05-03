Hatay’da asayiş operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş operasyonunda, birden fazla kişiyle konutta silahlı yağma suçu işledikleri iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:18

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Hatay'da, birden fazla kişiyle konutta silahlı yağma suçu işledikleri tespit edilen 5 şahıs, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 24 Nisan 2025 tarihinde gündüz saatlerinde birden fazla kişiyle konutta silahlı yağma suçu işleyen şüphelilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Y.S., B.S., R.G., E.B. ve N.E. isimli 5 şahıs, yapılan çalışma sonucunda tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, mevcutlu olarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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