Erzurum’da kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 3 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:22

Paylaş



ABONE OL

Erzurum'un Palandöken ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye düştü. Kazada, 3 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Erzurum'un Palandöken ilçesinde Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Tuzcu Küme Evler yolu üzerinde meydana geldi. Furkan K. yönetimindeki 71 EK 177 plakalı otomobil, karanlık nedeniyle sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kontrolden çıkarak 5 metreden dereye düştü ve ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede araçtan çıkarılan Furkan K. ile arka koltukta oturan Ercan B., sağlık ekiplerine teslim edilirken, ön sağ koltukta sıkışan Kadir Ö. ise itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu halatlarla yukarıya çekildi.

"YÖN LEVHASINI YOL ZANNETTİM"

Kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı anlatan sürücü Furkan K., "Araba eski, farlarım sıkıntılıydı, yön levhalarını görünce yol zannedip döndüm. Meğerse orası yol değilmiş. O andan sonra ne olduğunu anlamadım" şeklinde ifade verdi.

Kazayı gören mahalle sakini Abdulkerim Çelik ise, "Ben traktörle aşağıdan geliyordum. Onlar da mezra yolundan aşağı doğru iniyorlardı. Buradaki virajı alamayarak dere yatağına uçtular. O arada belediyenin temizlik kamyonu geldi, ekipleri aradı, biz de yardımcı olduk" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN