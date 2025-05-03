Gümüşhane’de dev kaya yola düştü! Arkadaş grubu son anda kurtuldu: O anlar kamerada

Gümüşhane'de meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Yaylaya gitmek için yola çıkan arkadaş grubu, kayadan son anda kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:30

Paylaş



ABONE OL

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda dev bir kaya parçası, Erikbeli Yaylası'na giden yola düştü. Yaylaya gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubu ise, kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, grubun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bulunan Erikbeli Yaylası Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük kaya ve toprak kütlesi, karayoluna düşerek trafiği engelledi. Yaylaya gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubu, kayanın düşmesiyle büyük bir tehlike atlattı. Dev kaya, gruptan sadece birkaç metre uzaklığa düştü, fakat şans eseri kimse yaralanmadı.

Olay anı, arkadaş grubu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Korku dolu anların yansıdığı görüntülerde, grubun hızla uzaklaşarak büyük bir tehlikeden kurtulduğu görüldü. Olayın ardından Karayolları ekipleri hemen bölgeye intikal etti ve iş makinesiyle kayanın kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda yol kısa sürede ulaşıma açıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN