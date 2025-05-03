Gebze’de OSB’ye hırsızlığa gelen 5 şüpheli yakalandı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne hırsızlık için gelen 5 şüpheli, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:26

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne hırsızlık için gelen 5 şüpheli, özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda şüpheliler tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Son dönemdeki hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kameralarını inceleyen özel güvenlik personeli, bölgede sürekli dolaşan bir minibüsü fark etti. Minibüsün bu sabah saatlerinde tekrar OSB'ye giriş yaptığını gören güvenlik görevlileri, aracı izlemeye aldı.

Yapılan incelemelerde, aracın içerisindeki 5 kişinin bir fabrikaya girmeye çalıştığı görüldü. Şüphelilerin davranışlarından şüphelenen güvenlik personeli, aracı durdurmak için harekete geçti. Ancak, minibüs sürücüsü tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri, aracı durdurmak için silah kullanarak havaya ve tekerleklere ateş etti. Ateş sonucu aracın ön lastiği patladı ve araç durarak ilerleyemedi.

Araçtan indirilen 5 şüpheli, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, güvenlik aracıyla polise teslim edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y., S.A., E.Ö., H.A. ve S.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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