Edirne’de 81 yaşındaki şahıs köpeğe dehşeti yaşattı

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, 81 yaşındaki Fahrettin D. köy kahvesinde bulunan bir köpeği, elindeki bastonla dakikalarca dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:42

Paylaş



ABONE OL

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde 81 yaşındaki bir şahıs, köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde bakılan köpeği dakikalarca dövdü. Köpeğin sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde ise dehşet verici görüntülerle karşılaştı.

Olay, Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Vaysal köyünde meydana geldi. Fahrettin D. (81), köy kahvesinin kullanılmayan bölümünde bir süre bakılan köpeği elindeki bastonla defalarca dövdü. Köpeğin sesini duyan çevredekiler, olaya müdahale ederek Fahrettin D.'ye tepki gösterdi. Ancak, şahıs dakikalar sonra kahvehanenin kapısını açarak köpeği serbest bıraktı.

Köpeğin sahibi, olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, Fahrettin D.'nin köpeği bastonla dakikalarca dövmesini ve köpeğin korku içindeki halleriyle karşılaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN