Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışmaları esnasında yol çöktü
İstanbul Gaziosmanpaşa’da inşaat çalışmasının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Çökme sonrası inşaat bitişiğindeki yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken, yolun yakınında çatlakların oluştuğu iki bina tahliye edildi.
Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında inşaatın temelinde çökme oldu. Edinilen bilgiye göre, temel kazısından sonra çevredeki İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sızan su, toprağın altına ilerledi.
Toprak suyu tutamayınca inşaatın temelinde çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ,inşaat alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.
Çökmenin yaşandığı inşaatın yanındaki biri 2 katlı diğeri 3 katlı iki bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi.