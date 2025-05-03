Ticaret Bakanlığı’ndan 'gizemli kutu' satışlarına soruşturma: O hesaplar mercek altında!
Sosyal medyada “sürpriz paket” vaadiyle yapılan satışlara yönelik şikayetler artınca, Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Taklit markalar ve değerinin altında ürünlerle tüketiciyi yanıltan hesaplar mercek altına alındı.
Sosyal medya platformlarında "gizemli kutu" veya "sürprizlerle dolu paket" adıyla pazarlanan ürünlere yönelik şikayetlerin artması üzerine, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen incelemede, özellikle popüler markaları taklit ederek yüksek değerli hediyeler vadeden sosyal medya hesapları hedef alındı. Tüketiciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne; ürünlerin hiç gönderilmediği, iade süreçlerinin işletilmediği ve kutu içeriğinin vaat edilen değerin altında kaldığı yönünde şikâyetlerde bulundu. Bakanlık, yapılan incelemelerin ardından sorumlu firmalar hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.
POPÜLER MARKALARI TAKLİT EDİYORLAR
Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 'Gizemli Kutu' olarak bilinen satışlarla tüketicilerin kart bilgilerinin ele geçirilip dolandırılabildiklerini de belirterek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kırık, bu tür satışlarda kart bilgilerinin paylaşıldığı andan itibaren işlem sonrasında hesaplardan para çekilebileceğini söyleyerek, "Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının, işletmelerin isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar. Burada, belirli bir kargo ücreti sizden talep ediliyor. Bir yarışmaya, ankete katılacağınız ve bu sayede gizli kutuyu kazanacağınız belirtiliyor. Gizemli kutunun içerisinde de ceket, elbise, pantolon gibi ürünler belirterek yüksek vaatlerde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar" dedi.
"GİZEMLİ KUTUYU KAZANDINIZ" MESAJINA DİKKAT!
Vatandaşların tamamen sahte bir site ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Kırık, dolandırıcıların bu yolla bilindik markaların ve giyim firmalarının bire bir taklitlerini geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Kırık, "Vatandaşlar, buraya girip üye olduktan sonra her zaman bu yarışmanın galibi oluyorlar. Ankete katıldıktan sonra, 'Gizli kutuyu kazandınız' şeklinde bir mesaj geliyor. Olay, bundan sonra meydana geliyor. Zira dolandırıcılar, sizi ikna ettikten sonra kargo ücreti altında sizden 50 TL, bazen 75 TL, bazen 100 TL talep ediyorlar. Sizin kart bilgilerinizi buraya girmenizle birlikte dolandırıcıların veri tabanına bütün banka ve kart bilgileriniz aktarılmış oluyor. Bundan sonraki süreçte sizin adınıza para çekebiliyorlar ve sizi mağdur ediyorlar. Burada ne popüler bir marka söz konusu, ne de çekiliş ya da hediye söz konusu" dedi.
"KART BİLGİLERİNİZİ İSTEYENLERE İTİBAR ETMEYİN"
Sözde kampanyaya katılan vatandaşların hukuki sorunlarla karşılaşmaması için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Vatandaşlarımızın özellikle bu tarz sponsorlu reklamlara karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor. Bu tarz reklamlara asla kapılmamaları, bununla birlikte web sitesinin adres çubuğunu mutlaka kontrol etmeleri, aynı zamanda bir işletmenin böyle bir reklam kampanyası ya da hediye çekiliş kampanyası söz konusuysa, resmi sitesinde mutlaka bununla ilgili bir açıklama yer alacaktır. Vatandaşlarımızın kendilerinden banka ve kredi kartı bilgisi isteyen hesaplara asla itibar etmemesi son derece önemlidir. Bir de WhatsApp üzerinden sizinle iletişime geçerek, kimlik ve banka bilgisi isteyenlere asla itibar etmeyin. Bu tarz mesajlar söz konusu olursa, direkt olarak engellemeniz ve siber emniyet güçlerine bu mesajları göndermeniz gerekmektedir. Bu tarz yarışmalara, çekilişlere ve gizemli kutu akımına katılan vatandaşlarımızın ise gelecekte herhangi bir hukuki sorun yaşamaması adına savcılığa suç duyurusunda bulunması oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.