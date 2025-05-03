Ticaret Bakanlığı’ndan 'gizemli kutu' satışlarına soruşturma: O hesaplar mercek altında!

Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:19

Sosyal medya platformlarında "gizemli kutu" veya "sürprizlerle dolu paket" adıyla pazarlanan ürünlere yönelik şikayetlerin artması üzerine, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen incelemede, özellikle popüler markaları taklit ederek yüksek değerli hediyeler vadeden sosyal medya hesapları hedef alındı. Tüketiciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Tüketici Hakem Heyetleri'ne; ürünlerin hiç gönderilmediği, iade süreçlerinin işletilmediği ve kutu içeriğinin vaat edilen değerin altında kaldığı yönünde şikâyetlerde bulundu. Bakanlık, yapılan incelemelerin ardından sorumlu firmalar hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

POPÜLER MARKALARI TAKLİT EDİYORLAR

Bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 'Gizemli Kutu' olarak bilinen satışlarla tüketicilerin kart bilgilerinin ele geçirilip dolandırılabildiklerini de belirterek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Kırık, bu tür satışlarda kart bilgilerinin paylaşıldığı andan itibaren işlem sonrasında hesaplardan para çekilebileceğini söyleyerek, "Özellikle popüler markaların, giyim firmalarının, işletmelerin isimlerini ve sitelerini taklit ediyorlar ve buradan hediye kazanacaklarını vadediyorlar. Burada, belirli bir kargo ücreti sizden talep ediliyor. Bir yarışmaya, ankete katılacağınız ve bu sayede gizli kutuyu kazanacağınız belirtiliyor. Gizemli kutunun içerisinde de ceket, elbise, pantolon gibi ürünler belirterek yüksek vaatlerde bulunuyorlar. Vatandaşlarımız da bu hediyelere ulaşabilmek için akımın içerisine dahil oluyorlar" dedi.