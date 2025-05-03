Konya’da hareketli anlar! Kaçan alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Konya'da alkollü bir sürücü, dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacası sonrası yakalanan sürücü, gazetecilere "rezil olmayalım" diyerek tepki gösterdi. Ekipler sürücüye, 20 bin 704 TL para cezası keserek 6 ay ehliyetine el koydu.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 05:47

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Konya'da gece saatlerinde alkollü bir sürücü, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yolda başlayan yaklaşık 50 kilometrelik kovalamaca, sürücünün yakalanmasıyla sona erdi. Sürücünün alkol testi sonucu 1.43 promil alkollü olduğu belirlenirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere "rezil olmayalım" diyerek tepki gösterdi.

Olay, Konya-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. 27 yaşındaki E.A., Aksaray Yolu polis uygulama noktasındaki 'dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takip edilen otomobil, yaklaşık 50 kilometre boyunca kovalandı. Nihayetinde durdurulan sürücünün yapılan alkol testinde 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerindeki gazetecilere "gören duyan olmasın, rezil olmayalım" şeklinde açıklama yaptı.

E.A.'ye, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 168 TL ve tehlikeli şerit değiştirmekten 9 bin 268 TL olmak üzere toplam 20 bin 704 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle iptal edildi. E.A.'nın aracı ise çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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