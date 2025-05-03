Dombıra şarkısıyla bilinen Sultanbekov Ankara'da konser verdi

Dombıra şarkısı ile tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da düzenlenen bir programda sahneye çıktı. Sultanbekov sevilen şarkılarını seslendirdi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 23:05

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"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen "Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı kapsamında konser verdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ve Türk dünyasından 400 öğrencinin bir araya geldiği etkinlikler kapsamında, Arslanbek Sultanbekov sahne aldı.

Konserde, Sultanbekov sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sultanbekov'un, istek üzerine iki defa seslendirdiği "Dombıra"ya katılımcılar da eşlik etti.

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