Bekarım yalanı başını yaktı! Yargıtay'dan ders niteliğinde karar

Sosyal medyada kendisini bekar olarak tanıtan koca, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından boşanma davasında ağır kusurlu bulundu. Mahkeme, evli olduğunu saklayan kocanın, eşine maddi-manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:48

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Maddi anlaşmazlıklar nedeniyle İsmail Z., eşi Yasemin T.'ye boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan soruşturma ve toplanan delillerde davalı kadının eşine ve ailesine hakarette bulunduğu, ayrıca aile birliği görevlerini yerine getirmediği anlaşıldı.

Bekarım yalanı başını yaktı (AHABER ARŞİV) PAHALIYA PATLADI Davacı kocanın ise eşine sürekli şekilde fiziksel şiddet uyguladığı, internet üzerinden kendisini bekâr tanıtarak kadın arkadaş aradığı, konutu terk ederek birlik görevlerini yerine getirmediği belirlendi.