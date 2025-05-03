Güzellik merkezinde müstehcen görüntülerle tehdit! Ortağına öyle bir oyun oynadı ki…
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir güzellik merkezinin sahibi olan 40 yaşındaki Yasemin G., iş ortağı 43 yaşındaki Sevim D.'nin ortaklıktan ayrılmak istemesi üzerine, gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Marmaris ilçesinde güzellik merkezi sahibi olan Yasemin G. kendisiyle ortak olmak isteyen 43 yaşındaki Sevim D.'ye 21 Ekim 2024'te 3 milyon 500 bin TL karşılığında yüzde 50 hisse ile ortaklık sözleşmesi imzalattı.
Sevim D. paranın 1 milyon 750 bin TL'sini peşin ödedi, kalan kısmı için de 1 milyon 795 bin TL tutarında senet imzaladı. Bir süre sonra Yasemin G. iddiaya göre Sevim D.'yi A.S. isimli bir erkekle tanıştırdı. Evli olan Sevim D. zamanla A.S. ile yakınlaştı.
İkili Yasemin G.'nin ofisinde sık sık buluştu. Yasemin G. ofise yerleştirdiği gizli kamera ile ikilinin yakınlaşmasını görüntüledi. Bir süre sonra Sevim D. ortaklıktan ayrılmak isteyince Yasemin G. şantaj oyununu devreye soktu.