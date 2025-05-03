Güzellik merkezinde müstehcen görüntülerle tehdit! Ortağına öyle bir oyun oynadı ki…

Güzellik merkezi sahibi olan Yasemin G. (AHABER ARŞİV)

GÖRÜNTÜLERİ EŞİNE GÖNDERDİ

Sabah'ın haberine göre Sevim D. ortaklıktan ayrılmak istediğini söyleyip ve paranın geri verilmesini isteyince Yasemin G. "Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim" diyerek şantaj yaptı.

Sonrasında da Yasemin G. bir yakınının telefonundan Sevim D.'nin eşi H.D.'ye müstehcen video ve fotoğrafları yolladı.