Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümünde çalışma yapıldı.
Çatalzeytin'e 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi'nde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından, Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.
İlçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümünde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda sona gelinmesiyle güzergah kontrollü şekilde trafiğe açıldı.