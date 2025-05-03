Yaşam

Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. İlçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümünde çalışma yapıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Kastamonu-Çatalzeytin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Çatalzeytin'e 7 kilometre uzaklıktaki Çelebiler Mahallesi'nde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanın ardından, Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede başlatılan çalışmalar tamamlandı.

İlçenin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun heyelandan etkilenen yaklaşık 40 metrelik bölümünde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda sona gelinmesiyle güzergah kontrollü şekilde trafiğe açıldı.