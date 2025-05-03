Yüksekova’da şimşekler geceyi aydınlattı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlatarak görsel şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 03:49

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Meteoroloji uyarılarının ardından Yüksekova'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde ise gökyüzünü delen şimşekler, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Yüksekova'da sabah başlayan yağış, akşam saatlerine doğru şiddetini artırarak yer yer fırtınaya dönüştü. İlçe halkı, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşarken, çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi.

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