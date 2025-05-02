Yasa dışı yollarla göçmenleri taşıyan organizatör suçüstü yakalandı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 05:53

Bursa'da düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla taşıyan organizatöre operasyon düzenlendi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, H.H. isimli şahsın yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla taşıdığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.H., İstanbul-İzmir otobanı Bursa Batı Gişeleri'nde aracıyla birlikte gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan kontrolde, üçü çocuk toplam 8 yabancı uyruklu şahsın olduğu tespit edildi. 5 şahsın kimliksiz olduğu, diğer 3 şahsın ise başka ilde barınma kayıtlarının olduğu tespit edildi.