Edirne'de otomobil devrildi: Kazada sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 05:47

Foto: İHA

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.