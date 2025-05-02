22 gündür kayıp olan kadın için arama çalışmaları devam ediyor

Giriş Tarihi: 02.05.2025 05:57

Karşıyaka Mahallesi 'nde 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'in (55) bulunması için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma , UMKE ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları 22. gününe girdi. Bugünkü yapılan çalışmalar kapsamında Üzümlü sınır kapısından Üzümcü karakoluna ile Zap suyu kenarları arandı.

Foto: İHA

AFAD ve jandarmadan oluşan toplam 165 personel, 8 dron desteği ile arama faaliyeti icra edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde henüz bir bulguya ulaşılmazken, çalışmalar titizlikle devam ediliyor.