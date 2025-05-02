Yaşam

Kütahya Simav'da deprem! İlk detaylar belli oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada "Büyük bir deprem beklemiyoruz. Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kütahya Simav'da deprem! İlk detaylar belli oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15.51 'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,55 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KÜTAHYA'DA 4,2'LİK DEPREM!

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Kütahya Valisi Musa Işın depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada "Büyük bir deprem beklemiyoruz. Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kütahya’da 4,2 büyüklüğünde depremKütahya’da 4,2 büyüklüğünde deprem KÜTAHYA'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

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