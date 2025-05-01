Kütahya'da 4,2 büyüklüğünde deprem! Vali Işın'dan ilk açıklama A Haber'e

AFAD tarafından yapılan açıklamada saat 14.38'de Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Kütahya Valisi Musa Işın A Haber'e özel yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın olmadığını ve saha taramalarının sürdüğünü kaydetti. Öte yandan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Kütahya'daki depremler aylarca sürebilir. 4'ün üzerinde depremler görebiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:48

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Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 14.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,66 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ IŞIN A HABER'DE: HERHANGİ BİR İHBAR YOK

Kütahya Valisi Musa Işın A Haber'e yaptığı açıklamada "4,2'lik bir deprem meydana geldi. Saha araştırmalarında olumsuz bir durum yok. Can ve mal kaybı yaşanmadı. 4,6'lık büyüklüğünde de bir deprem meydana gelmişti." ifadelerini kullandı.

"AYLARCA SÜREBİLİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da yaşanan depremi A Haber ekranlarında değerlendirdi.

İşte Ersoy'un açıklamalarında öne çıkanlar:

Kütahya Simav'da bir süredir devam eden olaylar var. Benzer bir olayı Manisa dolaylarında görmüştük. Model üzerinden konuşmaya çalışıyorum. Ben burada büyük bir deprem beklemiyorum. Bölgede uzun bir fay hattı yok. Bu sarsıntılar uzun süre devam edebilir.

Bu etkinlikten bağımsız olarak Batı Anadolu'da deprem oluşturacak faylar var. 1970 yılından beri bölgede yıkıcı bir deprem yok. Muğla'dan uzanan bir hat var. Burada deprem oluşturabilecek faylar var. Ancak Kütahya'daki depremler etki yaratmaz. Kütahya'daki depremler aylarca sürebilir. 4'ün üzerinde depremler görebiliriz.

Özellikle dere yataklarının olduğu düzlük alandaki yerleşim yerleri küçük depremlerde hasar alabilir. 5,5 büyüklüğündeki depremlerim hasara yol açtığını gördük. Bu depremden değil yapısal durumdandır. Daha güçlü ve sağlam binalar yapmalıyız.

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