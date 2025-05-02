Kontrolden çıkan araç dereye devrildi! 2 çocuk 4 yaralı var

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye devrildi ve ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:13

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

AYNI AİLEDEN 4 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde E.T. idaresindeki 26 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi. Kazada sürücü E.T. ile birlikte eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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