Kaza yapan sürücü şaşkına çevirdi! İtfaiyenin yardımını reddetti

Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi ile yaşanan kaza ekiplere ihbar edildi. Sulama kanalındaki araçta bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı ancak ilginç bir olay yaşandı. Sürücü çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin yardım teklifini reddederek kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:17

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Adana'da kontrolden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin yardım teklifini reddederek kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Ş. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi.

YARDIM ETMEK İSTEYENLERE BAĞIRDI

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar geldi. Ancak Serhat Ş., kendisini kurtarmak isteyenlere tepki gösterip bağırarak yardımı kabul etmedi. Kısa süre sonra kendi çabasıyla sudan çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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