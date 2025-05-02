Gaziantep'te şimşekler geceyi aydınlattı!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası Gaziantep'te de sağanak etkili oldu. Akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilerken çakan şimşekler de geceyi gündüze çevirdi.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:10

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Gaziantep'te akşam saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Gaziantep'in bazı bölgelerinde akşam saatlerinden sağanak ve dolu etkili oldu. Bir anda başlayan ve giderek etkisini arttıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak, zaman zaman etkisini daha da arttırarak yerini doluya bıraktı.

ŞİMŞEK GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte de kısa süreli aksamalar oldu. Sağanak ve dolu sonrası çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Kentte yağışın bir süre daha etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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