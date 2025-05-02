Kayseri'de korkunç olay! Kadın bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklandı. Yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:26

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçakla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi 4374'üncü Sokak'taki bir binada bir çocuk annesi Ş.N.K, henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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