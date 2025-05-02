Eğlence mekanında korkunç saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:24

Olay, Ortayılmazlar Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgen S., eğlence mekanında oturduğu sırada, aynı iş yerinde yan masada bulunan Orhan G. ile çıkan tartışma sonucu silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralanan Özgen S. yere yığıldı. Silahlı saldırıyı yapan şahsa iş yerinde bulunanlar müdahale ederek elindeki silahla birlikte etkisiz hale getirdi.