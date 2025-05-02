İstanbul'da mest eden görüntüler! Gökkuşağı ve günbatımını gören telefona sarıldı

İstanbul Silivri’de etkili olan sağanak yağış sonrası ortaya çıkan görüntüler adeta görsel şölen oluşturdu. Gökkuşağı günbatımı ile birleşince o manzarayı gören vatandaşlar telefona sarıldı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:29

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İstanbul Silivri'de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı günbatımı ile birleşince görsel şölen sundu.

YAĞIŞ SONRASI GÖRSEL ŞÖLEN

İstanbul'da yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti. Silivri'de gözüken gökkuşağı günbatımı ile birleşince vatandaşların ilgi odağı oldu. Gökkuşağı ile günbatımının birlikte görsel şölen oluşturduğu anlar vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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