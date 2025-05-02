Yaşam

İtfaiye ekipleri kuyuya düşen koyun için harekete geçti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde itfaiye ekipleri kuyuya düşen itfaiye ekipleri için harekete geçti. Kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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İtfaiye ekipleri kuyuya düşen koyun için harekete geçti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kuyuya düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

İlçenin Aydınlar Mahallesi'nde dün, su kuyusuna düşen bir koyunun kurtarılması ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. 5 kişilik ekip, halat yardımıyla kuyuya indi. Koyun, ekiplerin çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kuyudan çıkararak sahibine teslim edildi.

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