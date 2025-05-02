Batman'da şiddetli rüzgar dehşete neden oldu! Devrilen ağaç aracın üstüne düştü
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü. O anlarda kimsenin olmaması ise facianın önüne geçti.
Batman'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halinde bulunan aracın üzerine düştü.
Turgut Özal Bulvarı'nda şiddetli rüzgar, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Aracın yanında kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Devrilen ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi.