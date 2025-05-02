Fırtına asma köprüyü resmen uçurdu! Hasar oluştu

Elazığ’da etkili olan fırtına nedeniyle asma bir köprü zarar gördü. Kullanılamaz hale gelen asma köprü ulaşıma kapatıldı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 01:37

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Elazığ'da etkili olan fırtına nedeniyle zarar göder asma köprü ye ulaşıma kapatıldı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'da, fırtına ve yağış etkili oldu. Karakoçan ilçesinde yağmurla birlikte etkisini artıran fırtınadan dolayı evlerin çatıları uçarken, Golan kaplıcalarında bulunan asma köprü zarar gördü. Asma köprü kullanılmaz hale gelirken, ulaşıma kapatıldı.

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