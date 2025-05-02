Motorun üzerinde ölümüne yarış! 2 sürücüye ceza yağdı
Hatay’da otobanda yarışan ve motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe saydı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. 2 sürücüye toplam 168 bin TL ceza uygulandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs jandarmanın radarına girdi.
Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi.