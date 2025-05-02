Şırnak'taki futbol maçında gergin anlar: Polis memuru hakkında soruşturma açıldı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 05:42

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Şırnak Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihinde Silopi Gücü Spor Kulübü ile Cizre Botan Spor Kulübü arasında oynanan Play Off müsabakasının bitiminden sonra her iki kulüp oyuncu ve teknik heyetleri arasında başlayan tartışmanın fiziki saldırıya dönüşmesi neticesinde tarafları ayırma ve olayları yatıştırma çalışmaları esnasında ölçüsüz müdahalede bulunan polis memuru hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.