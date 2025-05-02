Define ararken kaçak kazı yapan kişi göçükte hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Ali Yağar (49), kazı sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:31

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 arkadaşıyla kaçak kazı yapıp define aradığı iddia edilen Ali Yağar (49), göçük altında kalıp yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Güvercinlik Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, define aramak için ormana giden Ali Yağar ve yanındaki 2 arkadaşı, kazı yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Yağar, toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından göçük altından güçlükle çıkarılan Yağar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağar'ın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen diğer 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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