15 asırlık geçmişi var! Fatih Mescidi ibadete açıldı

Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:29

Fatih Sultan Mehmed'in emaneti olan Yedikule Hisarı'ndaki Fatih Mescidi, özgün yapısına uygun bir şekilde restore edilerek tarihî kimliğiyle yeniden İstanbul'un kültürel ve manevi hayatına dahil edildi. Mescidin restorasyon süreci, bilimsel raporlar ve tarihî kaynaklar ışığında yürütüldü. Taşıyıcı sistemden cephe detaylarına, iç mekandaki düzenlemelerden çevre alanlarının iyileştirilmesine kadar her aşamada titiz bir yaklaşım benimsendi. Yapının çevresiyle ele alınması Yedikule Hisarı'nın tarihî dokusuna da katkı sundu.

Fatih Belediyesi, 15 asırlık geçmişe sahip Yedikule Hisarı'nda bulunan Fatih Mescidi 'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve mescidin ibadete açıldığını duyurdu. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın da ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği mescit, Osmanlı'nın izlerini taşıyor. 150 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Fatih Mescidi'nin restorasyonun 1 yıl sürdüğü bildirildi.

Yedikule Hisarı'nda bulunan Fatih Mescidi yeniden ihya edilerek ibadete açıldı. (DHA)

Restorasyonun sadece bir fiziksel yenileme olmadığını, aynı zamanda geçmişle kurulan güçlü bir bağ olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu mirası ihya etmek yalnızca tarihimize değil, aynı zamanda geleceğimize de ışık tutmaktır" dedi.

Turan, fethin ardından İstanbul'da kılınan ilk cuma namazına ev sahipliği yapan bu mescidin yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bu topraklarda kurulan yeni medeniyetin sembol yapılarından biri olduğunu ifade etti. Turan, "Uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş ve zamanla harap hale gelen yapının özgün kimliği korunarak yeniden ihyası için büyük bir hassasiyetle çalıştık" diye konuştu.