Tarihte ilk olma özelliği var! Çanakkale'de sahilde duvar içinde bulundu

Giriş Tarihi: 02.05.2025 10:46

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, Çanakkale'de İngilizler tarafından yaptırılan dünyanın ilk prefabrik hastanesine ait olan çeşme taşının sahildeki bir duvarın içinde kaldığını ve bu taşın savaş dönemine ait önemli bir hatıra olduğunu belirtti. Prof. Dr. Körpe, çeşme taşının korunması gerektiğini kaydetti.

Çanakkale'nin Güzelyalı köyü sahilinde İngilizler tarafından Kırım Savaşı sırasında yaptırılan ve dünyanın ilk prefabrik hastanesine ait olan tarihi çeşmenin taşı, sahildeki bir duvarın içinde kaldı. Çeşme taşının, savaş dönemine ait önemli bir hatıra olduğunu belirten (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, çeşme taşının korunması gerektiğine dikkat çekti. Hastanenin, ünlü İngiliz mühendis Brunel tarafından tasarlandığını, Londra'da üretilen parçaların Güzelyalı'ya gemilerle getirilip burada monte edildiğini söyleyen Prof. Dr. Körpe, hastanenin Kırım Savaşı'nda yaralanan İngiliz askerlerine hizmet verdiğini anlattı.