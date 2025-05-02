Yaşam

Çamura batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi’nde bataklığa saplanan bir inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanmayan inek ahırına götürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Çamura batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Kırıkkale'de bataklıktan geçerken çamura batan ineği, itfaiyeciler kurtardı.

Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde, İsmail Yöndemli'ye ait inek, bataklıktan geçerken çamura battı. İneğinin boynuna kadar battığını gören Yöndemli, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı. Yara almayan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.

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