Malatya'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü

Malatya-Elazığ kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:30

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Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Barış Çiftçi'nin kullandığı 23 LE 558 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Yeniköy Mahallesi yol ayrımında A.B. yönetimindeki 34 CIC 250 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi hayatını kaybetti, yaralanan D.Ç. ile A.B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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