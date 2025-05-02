Bursa'da seyir halindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:26

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Bursa'da Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, alev topuna döndü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 16 EY 069 plakalı araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek uzaklaştı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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