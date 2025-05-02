Ardahan'da hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Ardahan’ın Balıkçılar köyünde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 adet 9 mm fişek ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 12:23

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Ardahan'da jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin operasyon başlattı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 adet 9 mm fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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