Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 01.05.2025 03:00

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Saat 02.48'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.