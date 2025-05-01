Yaşam

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Saat 02.48'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Saat 02.48'de meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kaynak: AFAD X- ekran görüntüsü Kaynak: AFAD X- ekran görüntüsü

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-05-01 02:48:10 37.005 27.65722 7.0 MW 4.1 Bodrum (Muğla)
2025-05-01 02:35:48 39.20361 28.98722 7.0 ML 2.3 Simav (Kütahya)
2025-05-01 02:27:40 39.18833 28.98111 7.0 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-05-01 01:43:52 39.21306 28.98722 6.99 ML 2.0 Simav (Kütahya)
2025-05-01 01:35:25 38.27639 38.59694 7.04 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-05-01 01:26:56 39.20917 29.00611 7.0 ML 2.9 Simav (Kütahya)
2025-05-01 01:17:18 39.15694 28.93861 8.11 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-05-01 01:09:29 38.27556 38.59194 9.82 ML 2.8 Battalgazi (Malatya)
2025-05-01 00:41:59 39.21278 28.975 7.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-05-01 00:36:05 40.74611 28.65417 7.02 ML 2.1 Marmara Denizi - [24.47 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-05-01 00:34:46 40.75417 28.63722 4.91 ML 3.0 Marmara Denizi - [23.58 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-05-01 00:25:28 39.185 28.9575 10.95 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2025-05-01 00:15:43 39.18667 28.9975 7.2 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-05-01 00:04:59 40.73361 28.60806 12.2 ML 2.8 Marmara Denizi - [26.04 km] Beylikdüzü (İstanbul)
2025-04-30 23:58:55 38.19583 36.57278 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-04-30 23:55:40 40.84889 28.14556 12.15 ML 1.8 Marmara Denizi - [20.46 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-04-30 23:54:22 39.23333 28.96806 8.76 ML 1.3 Simav (Kütahya)

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