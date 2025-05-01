Sultanbeyli'de korku dolu anlar! Toprak altında kalan kişi kurtarıldı

Sultanbeyli'de bir kişi, gider borusunu tamir etmek için oturduğu binanın bahçesini kazarken toprak altında kaldı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 01:51

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Rıfat Koç (53), Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta oturdukları binanın gider borusunu tamir etmek amacıyla bahçeyi kazarken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada Koç'un belden aşağısı toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Koç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Koç, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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