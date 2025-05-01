Şile'de 6 restoranda korkutan yangın: 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 01.05.2025 04:51

Olay, saat 02.00 sıralarında Şile yolu Üvezli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle gözlemeci olarak faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen 2 vatandaş ve bir itfaiye eri hafif hastaneye kaldırıldı. Yangının meydana geldiği restoranda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.