Ortaköy'de ahşap bina alevlere teslim oldu

İstanbul Ortaköy'de 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:49

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Yangın, sabah saatlerinde Tavukçu Remzi Sokak'taki 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Bina alevlere teslim olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşları tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında binada hasar meydana geldi.

Öte yandan, alev alev yanan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.