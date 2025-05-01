Yaşam

Bakan Abdülkadir Uraloğlu: Kanal İstanbul'u mutlaka yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'a ilişkin konuştu. Bakan Uraloğlu "Günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Bakan Abdülkadir Uraloğlu: Kanal İstanbul'u mutlaka yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama geldi.

Uraloğlu, Kanal İstanbul projesinden vazgeçmediklerini ifade edip "Zamanını istişare diyoruz." diye konuştu. Bakan Uraloğlu, "Günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız." dedi.

Kanal İstanbul (AA)Kanal İstanbul (AA)

HAZIRLIK SÜRECİ

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN