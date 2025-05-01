Hayvan taşıyan kamyon devrildi: 53 koyun telef oldu
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.
H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.
H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.