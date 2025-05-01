Yaşam

Hayvan taşıyan kamyon devrildi: 53 koyun telef oldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hayvan taşıyan kamyon devrildi: 53 koyun telef oldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 53 koyun telef oldu.

H.M.A. (26) idaresindeki 42 L 5525 plakalı küçükbaş taşıyan kamyon, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı, kamyondaki 53 koyun telef oldu.

H.M.A, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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