Anadolu Otoyolu Sakarya mevkisinde zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Arifiye mevkisinde, İstanbul yönünde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı. Yaralananın olmadığı olay sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul yönü Arifiye mevkisinde İ.A. idaresindeki 06 ENY 274 plakalı kargo kamyonu, E.B. yönetimindeki 54 AAS 321 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve N.K'nin kullandığı 67 NK 991 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.